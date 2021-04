È stato solo un (doppio) colpo di fortuna (Di venerdì 30 aprile 2021) Alle volte la sfortuna si accanisce inspiegabilmente su qualcuno. È il caso di un piastrellista del Mantovano, che lo scorso 4 febbraio è andato a Modena, ha comprato un gratta e vinci, ha grattato e ha vinto un milione di euro. Venti giorni dopo è andato a Peschiera, ha comprato un gratta e vinci, ha grattato di nuovo e ha vinto altri due milioni di euro. Pertanto adesso è sospettato dal pubblico ministero di Verona di avere ricevuto soffiate sull’esatta ubicazione dei biglietti vincenti da parte magari di un qualche complice che lavori per Lottomatica. Parimenti, leggo sul Corriere, la procura di Roma ha aperto un fascicolo su di lui. Il piastrellista è finito con nome e cognome sui giornali; inoltre è stato posto il sigillo sull’intero ammontare delle vincite e gli sono stati bloccati i conti correnti per effettuare tutti gli accertamenti del ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 aprile 2021) Alle volte la ssi accanisce inspiegabilmente su qualcuno. È il caso di un piastrellista del Mantovano, che lo scorso 4 febbraio è andato a Modena, ha comprato un gratta e vinci, ha grattato e ha vinto un milione di euro. Venti giorni dopo è andato a Peschiera, ha comprato un gratta e vinci, ha grattato di nuovo e ha vinto altri due milioni di euro. Pertanto adesso è sospettato dal pubblico ministero di Verona di avere ricevuto soffiate sull’esatta ubicazione dei biglietti vincenti da parte magari di un qualche complice che lavori per Lottomatica. Parimenti, leggo sul Corriere, la procura di Roma ha aperto un fascicolo su di lui. Il piastrellista è finito con nome e cognome sui giornali; inoltre èposto il sigillo sull’intero ammontare delle vincite e gli sono stati bloccati i conti correnti per effettuare tutti gli accertamenti del ...

Advertising

Giorgiolaporta : Lui è #MarioRoggero il #gioielliere che ha ucciso 2 rapinatori. Non solo gli esprimo la mia vicinanza umana per l'a… - borghi_claudio : @isj135 @YRetlaw @MinervaMcGrani1 Ma sono vaccinati solo gli anziani... lo standard sarà il tampone. Oppure si sta… - matteosalvinimi : L’assassino, entrato da clandestino in Francia più di dieci anni fa, era stato regolarizzato nel 2019. Ha ragione M… - PavelkeyR : @GuidoCrosetto ho conosciuto molto bene le armi in quanto son stato armiere di un battaglione Nato... le adoravo ma… - giure99 : RT @Giorgiolaporta: Lui è #MarioRoggero il #gioielliere che ha ucciso 2 rapinatori. Non solo gli esprimo la mia vicinanza umana per l'aggre… -