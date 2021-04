Covid: Faraone, ‘emendamento al Dl, centri commerciali aperti week end’ (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr (Adnkronos) – “Con un emendamento al dl Covid chiediamo che i centri commerciali e gli outlet siano aperti nel fine settimana, nei festivi e prefestivi. Anche oggi voglia del primo maggio, quando però tutto è riaperto, quelle attività restano chiuse per una regola francamente incomprensibile”.Lo dice Davide Faraone, presidente dei senatori di Iv. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 aprile 2021) Roma, 30 apr (Adnkronos) – “Con un emendamento al dlchiediamo che ie gli outlet sianonel fine settimana, nei festivi e prefestivi. Anche oggi voglia del primo maggio, quando però tutto è riaperto, quelle attività restano chiuse per una regola francamente incomprensibile”.Lo dice Davide, presidente dei senatori di Iv. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

