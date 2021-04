“C’è l’odore della morte”: coppia italiana va India per un’adozione e resta bloccata (Di venerdì 30 aprile 2021) Una coppia italiana si è recata in India per adottare una bambina di due anni. Adesso con l’esplosione dei casi Covid si trova bloccata in India e impossibilitata a tornare. La donna è positiva e denuncia una ‘situazione infernale’: “Ho visto morti sdraiati per terra, sono rimasta in una stanza d’ospedale di due metri per due con altre sette persone malate di covid. Qui è l’apocalisse.” La coppia chiede di poter tornare, nonostante la positività. LEGGI ANCHE => India, perdita di ossigeno nell’ospedale. Morti 22 pazienti Covid assistiti dai ventilatori La terribile situazione pandemica Indiana In India la situazione è fuori controllo. Con la media di 350.000 casi al giorno e 4.000 morti, secondo i numeri ufficiali ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 30 aprile 2021) Unasi è recata inper adottare una bambina di due anni. Adesso con l’esplosione dei casi Covid si trovaine impossibilitata a tornare. La donna è positiva e denuncia una ‘situazione infernale’: “Ho visto morti sdraiati per terra, sono rimasta in una stanza d’ospedale di due metri per due con altre sette persone malate di covid. Qui è l’apocalisse.” Lachiede di poter tornare, nonostante la positività. LEGGI ANCHE =>, perdita di ossigeno nell’ospedale. Morti 22 pazienti Covid assistiti dai ventilatori La terribile situazione pandemicana Inla situazione è fuori controllo. Con la media di 350.000 casi al giorno e 4.000 morti, secondo i numeri ufficiali ...

Advertising

ilriformista : “Dalle finestre dell’hotel vediamo che bruciano i cadaveri dei morti di Covid in strada. Fuori c’è l’odore della mo… - max_ronchi : 'DALLE FINESTRE VEDIAMO BRUCIARE I CADAVERI IN STRADA. C’È L’ODORE DELLA MORTE, FATECI TORNARE' - Veronica_Maz : RT @DavLucia: Ricordare dal latino re-cordes ripassare dalle parti del cuore L’odore dei ricordi è l’amico più fedele dell’attesa C.Mangi… - _DAGOSPIA_ : 'DALLE FINESTRE VEDIAMO BRUCIARE I CADAVERI IN STRADA. C’È L’ODORE DELLA MORTE, FATECI TORNARE'… - lauraboom1 : L’odore di camino, di legna bruciata, misto odore della pioggia che c’è per strada mi fa sbarellare -

Ultime Notizie dalla rete : C’è l’odore I misteri dei profumi - Katy Kelleher Internazionale