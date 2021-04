Aspi, Cdp ritocca ancora l'offerta Ma il via libera di Atlantia è in forse (Di venerdì 30 aprile 2021) La nuova offerta di Cdp per rilevare, insieme a Blackstone e Macquarie, fino al 100% (a seconda dell’adesione) di Autostrade per l’Italia, è stata recapitata nella notte ad Atlantia. Non è cambiato il quantitativo di denaro garantito (che rimane di 9,1 miliardi di euro), ma ci sarebbe stato un “affinamento” delle clausole accessorie. Probabile, a quanto ci risulta, che il discorso si sia concentrato soprattutto su eventuali penali e manleve relative ai lavori di manutenzione pregressi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 30 aprile 2021) La nuovadi Cdp per rilevare, insieme a Blackstone e Macquarie, fino al 100% (a seconda dell’adesione) di Autostrade per l’Italia, è stata recapitata nella notte ad. Non è cambiato il quantitativo di denaro garantito (che rimane di 9,1 miliardi di euro), ma ci sarebbe stato un “affinamento” delle clausole accessorie. Probabile, a quanto ci risulta, che il discorso si sia concentrato soprattutto su eventuali penali e manleve relative ai lavori di manutenzione pregressi. Segui su affaritaliani.it

