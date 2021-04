Zona gialla, attesa per i cambi di colore: cosa accadrà da domani (Di giovedì 29 aprile 2021) domani ci sarà il solito monitoraggio settimanale di Iss e ministero della Salute che deciderà quali regioni promuovere in Zona gialla Già da una settimana gran parte delle regioni si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 29 aprile 2021)ci sarà il solito monitoraggio settimanale di Iss e ministero della Salute che deciderà quali regioni promuovere inGià da una settimana gran parte delle regioni si… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

Simo_Ventura : Buondì ?? Questa foto in cui indosso un vestito giallo , non è per dimostrare che siamo entrati (quasi) tutti in zon… - matteosalvinimi : ?? Diminuiscono contagi e malati, aumentano vaccini e guariti. E da lunedì due terzi delle regioni torneranno in zon… - stanzaselvaggia : Finalmente entriamo in zona gialla che qui a Milano non se ne può più di ‘sto deserto. (notare il tizio che fa la p… - mewbari : ???? puglia zona gialla da lunedì puglia zona gialla da lunedì puglia zona gialla da lunedì puglia zona gialla da lun… - Giacinto_Bruno : RT @Enricor74: @Antonio98854326 @Giacinto_Bruno Non si può. In provincia di Cuneo saremo in zona gialla da venerdì. Quindi trattoria ‘la sa… -