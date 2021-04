WTA Madrid | forfait Muguruza Svitolina | 6 match point non bastano

(Di giovedì 29 aprile 2021) "Questa è la peggiore decisione che una giocatrice possa prendere. Stavo lavorando duro per tornare in campo al meglio, ero venuta auna settimana prima perché volevo fare bene a. Ma l'...

sportface2016 : #WtaMadrid 2021: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 30 aprile - laregione : Teichmann show: sotto 2-5, salva sei match point e batte Svitolina - gstefania10 : RT @FedeCocchi: Ho parlato con Simona #Halep del suo sogno a 5 cerchi, nel nome della #Comaneci @WTA @nadiacomaneci10 @Simona_Halep https… - nadiacomaneci10 : RT @FedeCocchi: Ho parlato con Simona #Halep del suo sogno a 5 cerchi, nel nome della #Comaneci @WTA @nadiacomaneci10 @Simona_Halep https… - oktennis : Arriva già la prima sorpresa al WTA 1000 di Madrid. La numero 4 del seeding Elina Svitolina si fa rimontare da 5-1… -

Ultime Notizie dalla rete : WTA Madrid

Così Garbine Muguruza, a poche ore dal suo esordio nell'edizione 2021 del1000 di, ha annunciato che non sarà in campo. E' tornato il dolore alla gamba sinistra, la scelta è quella di ...DIRETTA2021: FORFAIT DI GARBINE MUGURUZA Abbiamo un'altra qualificata al secondo turno del2021 : si tratta di Paula Badosa, la spagnola di cui abbiamo parlato in precedenza e che sta ...Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta 1000 di Madrid 2021 della giornata di venerdì 30 aprile. Ad aprire le danze sul Manolo Santana saranno Sabalenka e Zvonareva, mentre a seguir ...Diretta Wta Madrid 2021 streaming video tv: orario e risultato live della prima giornata del torneo femminile di tennis. Elina Svitolina eliminata subito.