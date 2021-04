Truffa e riciclaggio | sequestro di beni per 47 milioni a 21 indagati

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiROVIGO – La Guardia di Finanza di Rovigo ha posto sottoper 47di euro, nell’ambito di un’inchiesta nella quale figurano 21accusati died auto. L’operazione segue l’indagine dello scorso febbraio quando fu fatto un altropreventivo per un valore di oltre 14di euro. Questo nuovo intervento disposto dalla magistratura polesana è coinvolge 13 italiani e 8 stranieri e ha riguardato un complesso industriale, 16 fabbricati e 16 terreni per un valore complessivo di 26.400.000 euro, dislocati nei Comuni di Castellamare di Stabia, Magliano in Toscana e S.Teodoro nonché la totalità delle quote societarie di una società per azioni per un ...