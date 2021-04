Terrorismo: legale Calvitti, 'dottrina Mitterrand tradita' (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "La dottrina Mitterrand è stata tradita. C'è chi dice che escludeva i fatti di sangue ma finora le domande di estradizioni dell'Italia sono sempre state respinte. Quindi si vede che la dottrina Mitterrand lo prevedeva". Ad affermarlo all'Adnkronos è Jean-Louis Chalanset, l'avvocato dell'ex militante delle Brigate Rosse Enzo Calvitti che oggi è stato rimesso in libertà vigilata dopo che ieri era stato arrestato. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Laè stata. C'è chi dice che escludeva i fatti di sangue ma finora le domande di estradizioni dell'Italia sono sempre state respinte. Quindi si vede che lalo prevedeva". Ad affermarlo all'Adnkronos è Jean-Louis Chalanset, l'avvocato dell'ex militante delle Brigate Rosse Enzoche oggi è stato rimesso in libertà vigilata dopo che ieri era stato arrestato.

**Terrorismo: legale, 'Ventura rimesso in libertà vigilata'** L'ex militante di Autonomia Operaia, Raffale Ventura che si è costituito questa mattina 'è stato rimesso in libertà vigilata'. Ad affermarlo all'Adnkronos è il suo legale francese Jean - Pierre Mignard.

