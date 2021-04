State of Play, PS5: nuovo gioco indie di Devolver Digital annunciato allo show Sony? – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 29 aprile 2021) Pare che il nuovo gioco indie di Devolver Digital e Decostructeam sarà annunciato al nuovo State of Play di PS5. Ecco quanto sappiamo.. Quest’oggi, 29 aprile 2021 alle 23:00 (ora italiana), andrà in onda il nuovo State of Play di Sony PlayStation. Lo show della compagnia giapponese è dedicato soprattutto a Ratchet & Clank Rift Apart, la nuova esclusiva PS5 in arrivo a inizio giugno. Ci sarà però spazio anche per un paio di giochi indie: uno di questi potrebbe essere il nuovo progetto di Devolver Digital e Decostructem. Decostructem è il creatore di The Red Strings ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 aprile 2021) Pare che ildie Decostructeam saràalofdi PS5. Ecco quanto sappiamo.. Quest’oggi, 29 aprile 2021 alle 23:00 (ora italiana), andrà in onda ilofdiStation. Lodella compagnia giapponese è dedicato soprattutto a Ratchet & Clank Rift Apart, la nuova esclusiva PS5 in arrivo a inizio giugno. Ci sarà però spazio anche per un paio di giochi: uno di questi potrebbe essere ilprogetto die Decostructem. Decostructem è il creatore di The Red Strings ...

Advertising

SimonellaD : @MilaSpicola Le giornate in estate sono lunghissime.C'è tutto il tempo anche di stare all'aperto.Tanti ragazzi senz… - FVSfabricio : Quando rola o State of Play? - PaliilaP : iLl CaLcIO del PooPPOLoo fatto da squadre di plastica. Le uniche due rose che sono state costruite secondo leggi pr… - francescagori12 : @GiovanniToti Lo spirito del governo è lavorare insieme?Non è la resa dei conti? da dx a sx avete dimostrato di no… - RedazioneLP : ??#StateOfPlay2021: ecco quali sono le novità del 2021 nel mondo video-ludico, con tanto spazio per i videogiocatori… -