S T A L K E R 2 | gli sviluppatori non hanno in programma una versione PS5 – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

S.T.A.L.K.E.R. 2: gli sviluppatori non hanno in programma una versione PS5 – Notizia – PC

Stanto a quanto dichiarato dagli sviluppatori di S.T.A.L.K.E.R. 2, non c'è nessuna versione PS5 in progetto per il gioco, che per ora rimane un'esclusiva Xbox e PC.

Per adesso gli sviluppatori di GSC Game World non hanno in programma alcuna versione PS5 di S.T.A.L.K.E.R. 2, che rimane un'esclusiva Xbox Series X/S e PC. A porgli la domanda sono stati i ragazzi di Gaming Bolt, interessati a capire il futuro del gioco e quante possibilità ci sono di vederlo su altre piattaforme oltre a quelle annunciate. Oltre a negare la possibilità di vedere S.T.A.L.K.E.R. 2 su PS5, quantomeno sul breve periodo, …

