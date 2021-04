Porto di Taranto, incidente sul lavoro: un morto Nel pomeriggio (Di giovedì 29 aprile 2021) Un giovane, Natalino Albano di 48 anni, è morto nell’incidente oggi pomeriggio nel Porto di Taranto. Quarto sporgente. Durante la manovra di trasPorto di pale eoliche (stando a prime ricostruzioni) l’uomo, dipendente di Peyrani sud, nel tentativo di non perdere l’equilibrio, è invece rovinosamente caduto sulla banchina. Non c’è stato nulla da fare. Secondo fonte sindacale, 24 ore di sciopero dalla mezzanotte. L'articolo Porto di Taranto, incidente sul lavoro: un morto <small class="subtitle">Nel pomeriggio</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 29 aprile 2021) Un giovane, Natalino Albano di 48 anni, ènell’oggineldi. Quarto sporgente. Durante la manovra di trasdi pale eoliche (stando a prime ricostruzioni) l’uomo, dipendente di Peyrani sud, nel tentativo di non perdere l’equilibrio, è invece rovinosamente caduto sulla banchina. Non c’è stato nulla da fare. Secondo fonte sindacale, 24 ore di sciopero dalla mezzanotte. L'articolodisul: un Nel proviene da Noi Notizie..

Advertising

pin_klo : RT @PippiCalz: Natalino Albano, operaio, 49 anni. In-sicurezza sul lavoro. #Mortisullavoro #Stragequotidiana - VeraEsincera : RT @ardigiorgio: Per il sindaco di Taranto una tappa di costa crociere (in cambio di un anno parcheggiata accesa al porto per covid) è “una… - TuriFilippo : RT @ardigiorgio: è morto sul lavoro un operaio precipitato per 20 metri da una gru al porto mercantile di Taranto. Era addetto al carico pa… - giuvaggio : RT @repubblica: Incidente sul lavoro nel porto di Taranto: per timore di essere investito da un carico operaio si lancia da gru e muore htt… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Incidente sul lavoro nel porto di Taranto: per timore di essere investito da un carico operaio si lancia da gru e muore htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Taranto Incidente sul lavoro nel porto di Taranto: per timore di essere investito da un carico operaio si lancia da gru e muore Incidente mortale sul lavoro nel pomeriggio di giovedì 29 aprile nel porto di Taranto, vittima un dipendente della impresa Peyrani Sud, Natalino Albano . L'uomo era addetto al carico di una nave che stava imbarcando pale eoliche prodotte dall'azienda Vestas al quarto ...

Incidente mortale al porto di Taranto Caduto durante le operazioni di carico al 4sporgente un operaio Morto un operaio caduto durante le operazioni di carico di una nave al 4sporgente del porto di Taranto. Incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi giovedì 29 aprile. Al momento sono in corso gli accertamenti di rito. Notizia in aggiornamento La vittima, intorno ai 50 anni, era ...

Porto, dal 1 luglio al via operatività ferroviaria Corriere di Taranto Taranto, muore gruista in un incidente sul lavoro al porto L'operaio era impegnato nelle operazioni di carico su una nave di pale eoliche quando si sarebbe sganciata parte dell'imbracatura.

Covid Italia, oggi 14.320 contagi e 288 morti: bollettino 29 aprile Sono 14.320 i contagi da coronavirus regione per regione in Italia oggi, 29 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore, nelle varie regioni, registrati altri 28 ...

Incidente mortale sul lavoro nel pomeriggio di giovedì 29 aprile neldi, vittima un dipendente della impresa Peyrani Sud, Natalino Albano . L'uomo era addetto al carico di una nave che stava imbarcando pale eoliche prodotte dall'azienda Vestas al quarto ...Caduto durante le operazioni di carico al 4sporgente un operaio Morto un operaio caduto durante le operazioni di carico di una nave al 4sporgente deldi. Incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi giovedì 29 aprile. Al momento sono in corso gli accertamenti di rito. Notizia in aggiornamento La vittima, intorno ai 50 anni, era ...L'operaio era impegnato nelle operazioni di carico su una nave di pale eoliche quando si sarebbe sganciata parte dell'imbracatura.Sono 14.320 i contagi da coronavirus regione per regione in Italia oggi, 29 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore, nelle varie regioni, registrati altri 28 ...