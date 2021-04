MotoGP | Joan Mir | “Lo scorso anno fu complesso qui La pista è molto nota a tutti ed è difficile fare la differenza”

(Di giovedì 29 aprile 2021)Mir si prepara a disputare il Gran Premio di Spagna, quarto atto della2021. Il campione del mondo in carica è intervenuto nel corso della conferenza stampa che precede di qualche ora la prima sessione di prove libere. Il padrone di casa approda a Jerez de la Frontera al quinto posto della graduatoria piloti con 38 punti contro i 61 del francese Fabio Quartararo (Yamaha). L’alfiere della Suzuki cercherà in Andalucia di confermarsi sul podio dopo il terzo posto ottenuto nel corso del Gran Premio del Portogallo. Il centauro della Suzuki ha affermato alla stampa: “Lofuqui. Quest’il meteo più fresco potrebbe aiutarci. Laed è...

Anche laha dovuto fare i conti con le problematiche legate ai contagi. L'ultimo episodio riguarda Frankie Carchedi, capotecnico diMir risultato positivo al Coronavirus e impossibilitato ...Da lì in poi si iniziò a parlare di conto alla rovescia per il suo 200° podio in, essendo ... beffato all'ultimo giro dal futuro campione del mondoMir con la Suzuki. Poi solo cadute, ...Joan Mir si prepara a disputare il Gran Premio di Spagna, quarto atto della MotoGP 2021. Il campione del mondo in carica è intervenuto nel corso della conferenza stampa che precede di qualche ora la p ...Per Snai, nel MotoGp di Spagna il 'redivivo' Marquez parte subito dietro all'italiano Francesco Bagnaia e al francese Fabio Quartararo.