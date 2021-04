Memorizzazione dei dati | le molecole plastiche rivoluzioneranno lo stoccaggio?

(Di giovedì 29 aprile 2021) In un nuovo studio, un team dell’Università del Texas ha provato a codificare una frase presa da un libro su una piccola molecola di plastica, nella speranza di contribuire a dimostrare la fattibilità di un nuovo tipo di tecnologia per ladei. L’archiviazione infatti è sempre stata un problema ma con l’attuale incremento esponenziale della produzione dei– parliamo di 1.145 trilioni di megabyte dial giorno – i nastri magnetici normalmente utilizzati nei data center per l’archiviazione non sono all’altezza del compito. La mancanza di tecnologie di storage efficace stanno dunque creando un collo di bottiglia e il sistema attuale non è in grado di tenere il passo con la domanda. La ricerca sta dunque tentando di identificare tecnologie alternative più piccole, stabili ed efficienti rispetto ...

