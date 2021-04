Marco Mazzocchi, il dubbio di Michela Murgia: “Non deve succedere” (Di giovedì 29 aprile 2021) Marco Mazzocchi risponde al confronto con Michela Murgia, la sua risposta spiazza la scrittrice che la pensa diversamente, i dettagli Ieri a Otto e mezzo la scrittrice Michela Murgia aveva… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 29 aprile 2021)risponde al confronto con, la sua risposta spiazza la scrittrice che la pensa diversamente, i dettagli Ieri a Otto e mezzo la scrittriceaveva… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

TweetNotizie : Marco Mazzocchi: «Mi hanno multato ma non mi sono intimidito». La polemica sulla divisa con Michela Murgia - leggoit : Marco Mazzocchi: «Mi hanno multato ma non mi sono intimidito». La polemica sulla divisa con Michela Murgia - BARTON8799 : RT @quelliche_rai2: ?? Marco Mazzocchi si confessa a 'Serena Nostra' nelle interviste 'Serene' di Serena Bortone nella serenità di #QCC ?? ht… - Matt85Mortal : Che caro Marco Mazzocchi che non si dimentica le statistiche per Adriano Panatta #qcc - Ora_Notizie : Stop and Go, il programma di Rai 2 dedicato ad innovazione e mobilità condotto da Marco Mazzocchi e Laura Forgia, d… -