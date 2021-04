«Ieri preparavo una partita di Champions, oggi sono in fuga dall’India distrutta dal Covid» (Di giovedì 29 aprile 2021) Quattro settimane fa in India si registravano 12.000 nuovi positivi al Covid al giorno. Ora sono 300.000 ogni giorno. Nelle ultime 24 ore sono morte 3.293 persone. Nella capitale, New Delhi, non ci sono più letti liberi in terapia intensiva, ed è finito l’ossigeno. Le persone muoiono per strada, senza assistenza medica. E chi può, scappa. Marca ha raccolto il racconto terrificante di Juan Ferrando, tecnico spagnolo che allena il Football Club Goa nella Indian Super League. “Tutto quello che si vede in televisione è vero. Manca l’ossigeno e bruciano i cadaveri in strada. Vedi tutto e perdi la voglia di mangiare. Tra poco prenderò l’aereo per Barcellona. È stato tutto velocissimo. Ieri abbiamo fatto una conferenza stampa in hotel prima di una partita di Champions League, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 29 aprile 2021) Quattro settimane fa in India si registravano 12.000 nuovi positivi alal giorno. Ora300.000 ogni giorno. Nelle ultime 24 oremorte 3.293 persone. Nella capitale, New Delhi, non cipiù letti liberi in terapia intensiva, ed è finito l’ossigeno. Le persone muoiono per strada, senza assistenza medica. E chi può, scappa. Marca ha raccolto il racconto terrificante di Juan Ferrando, tecnico spagnolo che allena il Football Club Goa nella Indian Super League. “Tutto quello che si vede in televisione è vero. Manca l’ossigeno e bruciano i cadaveri in strada. Vedi tutto e perdi la voglia di mangiare. Tra poco prenderò l’aereo per Barcellona. È stato tutto velocissimo.abbiamo fatto una conferenza stampa in hotel prima di unadiLeague, ...

Advertising

napolista : «Ieri preparavo una partita di Champions, oggi sono in fuga dall'India distrutta dal Covid» Su Marca il racconto di… - Cris_quella : @_NonDirmelo_ Ah, ieri sera ti ho pensata mentre preparavo una banale torta salata... troppo bella quella che hai fatto tu! ???? - jkoosvn : ieri sera mi sono addormentata mentre preparavo le mezzanotti okay - doctorgis84 : Concrete jungle, la stavo ascoltanso proprio ieri mentre mi preparavo per andare in ospedale #propagandalive - jiminseavoice : Sentito Mono fino allo sfinimento ieri e caduta in stato di trance oggi motivo per cui ho smesso di sentirlo per po… -

Ultime Notizie dalla rete : Ieri preparavo Malika Ayane: 'Nel mio Malifesto i suoni di un nostalgico presente' ... la mia non la sento, perché ho troppi desideri e il tradimento di quello che è stato ieri è la ... Già, quando? 'Non lo so, l'anno scorso preparavo un tour ed un evento all'Arena di Verona. Ora aspetto, ...

Carla Fracci a Sky Tg24: "Non ci sono segreti, bisogna solo lavorare tanto". A volte mi preparavo per le pirouette e vedevo che lui si fermava in fondo, lontano. Ma poi ... approfondimento "Mai più come ieri", lo speciale su un anno di pandemia E' un momento molto difficile per ...

Narciso Pezzotti: “La forza di Boskov la cultura straordinaria” La Repubblica Narciso Pezzotti: “La forza di Boskov la cultura straordinaria” Ciso Pezzotti era molto più di un collaboratore per Vujadin Boskov. Era un amico. Settantotto anni, abita a Pieve, malgrado abbia girato il mondo con il pallone, collaborando anc ...

Il Papa chiama il don in prima linea contro il Covid E papa Francesco, ricevuta la lettera, non ha esitato prendere in mano il telefono e chiamare don Marco. "E' successo ieri mattina, alle 11.37 - racconta don Marco, precisando l’orario, perché esperie ...

... la mia non la sento, perché ho troppi desideri e il tradimento di quello che è statoè la ... Già, quando? 'Non lo so, l'anno scorsoun tour ed un evento all'Arena di Verona. Ora aspetto, ...A volte miper le pirouette e vedevo che lui si fermava in fondo, lontano. Ma poi ... approfondimento "Mai più come", lo speciale su un anno di pandemia E' un momento molto difficile per ...Ciso Pezzotti era molto più di un collaboratore per Vujadin Boskov. Era un amico. Settantotto anni, abita a Pieve, malgrado abbia girato il mondo con il pallone, collaborando anc ...E papa Francesco, ricevuta la lettera, non ha esitato prendere in mano il telefono e chiamare don Marco. "E' successo ieri mattina, alle 11.37 - racconta don Marco, precisando l’orario, perché esperie ...