I consigli comunali in streaming che ci permettono di ascoltare un sindaco che si dichiara «convintamente antisemita»

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 29 aprile 2021) Un «». È l’ennesimo effetto collaterale deiin: ne stiamo vedendo davvero delle belle da quando, a causa dell’emergenza coronavirus, le sedute deidi municipi piccoli e grandi si stanno svolgendo in diretta su varie piattaforme per la diffusione degli stessi. Ovviamente, i video che emergono da queste sessioni, vengono registrati e fanno il giro dei social network. È successo anche a Gualdo Cattaneo, dove ilEnrico Valentini discuteva della concessione della cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Un provvedimento che, alla fine, non è passato. LEGGI ANCHE > Anche Giovanni Toti condanna i saluti romani nelo comunale (in ...