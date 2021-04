F1 | Helmut Marko | “Vogliamo vincere a Portimao e avere due piloti sul podio”

(Di giovedì 29 aprile 2021) Siamo alla vigilia del weekend del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato di, ci si aspetta un nuovo confronto tra Red Bull e Mercedes per la vittoria di tappa. L’olandese Max Verstappen a Imola, sede dell’ultimo appuntamento iridato, ha suonato la campana e la lotta con il britannico Lewis Hamilton si fa serrata: un solo punto separa l’orange dall’asso nativo di Stevenage. Pertanto, lungo i saliscendi del tracciato lusitano, il duello potrebbe davvero essere il tema del fine-settimana. Aspetto importante sarà legato alla preparazione delle monoposto in funzione della pista. La RB16B, allo stato attuale delle cose, si è dimostrata superiore e si vuol dar seguito a questo trend tra le fila del team di Milton Keynes. Pertanto, stando a quanto dichiarato dal consulente della squadra...

