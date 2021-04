F1, GP Portogallo 2021: inseriti tre track limits. Limiti di pista in curva 1, 4 e 15 (Di giovedì 29 aprile 2021) Novità importanti in vista del GP del Portogallo 2021, terza tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend sul circuito di Portimao. Gli organizzatori hanno infatti inserito ben tre track limits, ovvero i Limiti della pista da non superare nel corso del fine settimana in terra lusitana. Sono stati disegnati dei cordoli bianchi e rossi all’uscita di curva 1 e curva 4: verrà cancellato il tempo ottenuto sul giro a chi li supererà durante prove libere e qualifiche. Diversa disposizione per quanto riguarda la curva 15, che ha un’ampia via di fuga e dove non c’è il cordolo bianco-rosso. Il direttore di gara Michael Masi ha puntualizzato che “un pilota avrà superato i track limits se nessuna parte ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) Novità importanti in vista del GP del, terza tappa del Mondiale F1 che andrà in scena nel weekend sul circuito di Portimao. Gli organizzatori hanno infatti inserito ben tre, ovvero idellada non superare nel corso del fine settimana in terra lusitana. Sono stati disegnati dei cordoli bianchi e rossi all’uscita di1 e4: verrà cancellato il tempo ottenuto sul giro a chi li supererà durante prove libere e qualifiche. Diversa disposizione per quanto riguarda la15, che ha un’ampia via di fuga e dove non c’è il cordolo bianco-rosso. Il direttore di gara Michael Masi ha puntualizzato che “un pilota avrà superato ise nessuna parte ...

