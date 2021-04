Covid-19, giornata di screening per i bambini: a Benevento il progetto ‘sinergie per l’istruzione’ (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – È iniziato questa mattina, e proseguirà per tutto il pomeriggio, uno screening di massa, per la ricerca del Covid-19, su alunni e genitori dell’Istituto “Sant’Angelo a Sasso” di Benevento. Questo screening, come annunciato già ieri, è stato frutto della sinergia dell’Amministrazione Comunale, capeggiata da Clemente Mastella, e dall’Istituto Marco Polo Italia, una ONG che ha scelto di iniziare proprio dalla Campania, scegliendo tre scuole per il progetto denominato “Sinergie per l’istruzione”. Entusiasta per il coinvolgimento dell’Istituto “Sant’Angelo a Sasso” il dirigente Michele Ruscello: “Accogliamo con grande piacere questa iniziativa dell’Istituto Marco Polo Italia. Dai primi esiti sui tamponi analizzati su 4 classi, non è emersa nessuna ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– È iniziato questa mattina, e proseguirà per tutto il pomeriggio, unodi massa, per la ricerca del-19, su alunni e genitori dell’Istituto “Sant’Angelo a Sasso” di. Questo, come annunciato già ieri, è stato frutto della sinergia dell’Amministrazione Comunale, capeggiata da Clemente Mastella, e dall’Istituto Marco Polo Italia, una ONG che ha scelto di iniziare proprio dalla Campania, scegliendo tre scuole per ildenominato “Sinergie per l’istruzione”. Entusiasta per il coinvolgimento dell’Istituto “Sant’Angelo a Sasso” il dirigente Michele Ruscello: “Accogliamo con grande piacere questa iniziativa dell’Istituto Marco Polo Italia. Dai primi esiti sui tamponi analizzati su 4 classi, non è emersa nessuna ...

