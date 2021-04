Conte: “Il sovranismo delle destre non è condivisibile perché offre risposte totalmente inadeguate” | VIDEO (Di giovedì 29 aprile 2021) Ha parlato mezz’ora intervenendo al webinar ‘Le Agorà’, organizzato dal dem Goffredo Bettini. L’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è pronunciato su molte questioni. Prima fra tutte la politica italiana: la destra, la sinistra, l’anima del suo nuovo Movimento 5 Stelle, ed è stato anche abbastanza chiaro: “Destra sinistra nel dibattito politico hanno perso un po’ le loro originarie connotazioni. Il sovranismo che in questo momento caratterizza le destre non è condivisibile perché offre risposte totalmente inadeguate”. Poi ha speso belle parole per il mondo democratico, fatta eccezione (ovviamente) per Renzi: “Pd e Leu hanno collaborato lealmente” con il M5S, “se non avessimo lavorato con questa leale ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) Ha parlato mezz’ora intervenendo al webinar ‘Le Agorà’, organizzato dal dem Gdo Bettini. L’ex presidente del Consiglio Giuseppesi è pronunciato su molte questioni. Prima fra tutte la politica italiana: la destra, la sinistra, l’anima del suo nuovo Movimento 5 Stelle, ed è stato anche abbastanza chiaro: “Destra sinistra nel dibattito politico hanno perso un po’ le loro originarie connotazioni. Ilche in questo momento caratterizza lenon è”. Poi ha speso belle parole per il mondo democratico, fatta eccezione (ovviamente) per Renzi: “Pd e Leu hanno collaborato lealmente” con il M5S, “se non avessimo lavorato con questa leale ...

