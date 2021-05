motosprint : #BSB: Glenn #Irwin chiude al comando i test di #Silverstone -

Ultime Notizie dalla rete : BSB Glenn

Motosprint.it

Irwin chiude al comando i test di Silverstone Le parole di Jorge Viegas ' Con l'impossibilità di trovare una nuova data per il round di Oschersleben, siamo costretti ad attendere il ...A chiudere al comando la classifica combinata delle otto sessioni svolte dalla classe regina nell'arco dei due giorni è stato il nord irlandeseIrwin in sella alla Honda CBR1000RR - R dello ...Il pilota di punta del team Honda Racing UK comanda la classifica dopo due intense giornate sul tracciato National. Bene Danny Kent e le Yamaha, indietro il campione in carica Josh Brookes ...SBK: L'alfiere Honda Racing UK in testa nell'ultimo giorno di test con tanto di record della pista. Secondo Tarran Mackenzie, terzo Danny Kent. Ritmo superlativo per Jason O'Halloran, bene anche Kyle ...