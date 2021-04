Vaccinazioni | negli hub bergamaschi aprono 30 linee in più

Leggi su ecodibergamo

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Da mercoledì 28 aprile possono prenotare la vaccinazione anti Covid-19 anche le persone fragili di età compresa tra 55 e 59 anni, in possesso di un’esenzione per patologia. Rimane attiva la possibilità di prenotazione per le altre categorie già in corso. Appuntamenti disponibili anche nelle giornate di giovedì 29 e venerdì 30 aprile.