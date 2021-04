Sul coprifuoco Boschi (Iv) dà manforte a Salvini e Meloni: "Follia ideologica" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Seguendo la scia di Renzi, anche Maria Eelena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, si dice contraria al coprifuoco. Questo nonostante Italia Viva faccia parte di quella stessa maggioranza ... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 aprile 2021) Seguendo la scia di Renzi, anche Maria Eelena, capogruppo di Italia Viva alla Camera, si dice contraria al. Questo nonostante Italia Viva faccia parte di quella stessa maggioranza ...

Ultime Notizie dalla rete : Sul coprifuoco Al Senato voto di sfiducia a Speranza, Salvini prende tempo Il duello nel centrodestra Come l'ordine del giorno che chiedeva al governo di impegnarsi per la cancellazione del coprifuoco (sul quale Forza Italia e Lega non hanno votato), anche uno dei documenti ...

Sul coprifuoco Boschi (Iv) dà manforte a Salvini e Meloni: "Follia ideologica" Il governo ieri si è impegnato a rivedere il coprifuoco nel mese di maggio e farlo sulla base dei ... Se fai della questione femminile il tuo tema poi non puoi essere timido sul video maschilista di ...

Sul coprifuoco Boschi (Iv) dà manforte a Salvini e Meloni: “Follia ideologica” La capogruppo di Italia Viva alla Camera: "Tenere chiuso dalle 22 per scelta ideologica sarebbe una follia. Il governo ieri si è impegnato a rivedere il coprifuoco nel mese di maggio e farlo sulla bas ...

