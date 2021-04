Quelli del Manifesto | gente di una razza speciale

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Leggo stamane sui giornali quel che racconta Luciana Castellina delle primissime riunioni nella redazione del nascente quotidiano “Il”, tra il febbraio e l’aprile del 1971, cinquant’anni fa, e naturalmente mi commuovo. C’ero anch’io in quelle riunioni, l’unico che non appartenesse alla storia dell’italocomunismo e che loro avevano cooptato nella pattuglia dei fondatori. C’ero anch’io in quelle riunioni di cui dice Luciana, fatte a lume di candela perché l’energia elettrica non era ancora funzionante al quinto piano di via Tomacelli. C’ero anch’io a quella piccola assemblea d’avvio dove venne deciso lo stipendio rigorosamente eguale per tutti, dal direttore Luigi Pintor all’ultimo principiante (il sottoscritto), 150 mila lire al mese. Nessuno obiettò, tranne il sottoscritto. Pagavo allora 100 mila lire di affitto, fate i conti voi. Se uno vuole comprare libri ...