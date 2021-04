Processo d’appello a Welby e Cappato, Pg chiede l’assoluzione (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il Processo sulla morte di Davide Trentini. Welby e Cappato assolti: “Il fatto non sussiste”. Si procede con il Processo d’appello. MASSA CARRARA – Il Processo di primo grado sulla morte di Davide Trentini si è concluso con l’assoluzione di Mina Welby e Marco Cappato perché “il fatto non sussiste“. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Massa a distanza di tre anni dal decesso del 53enne in una clinica svizera. Il primo Processo per le morte di Davide Trentini Nella mattinata di lunedì 27 luglio 2020 il procuratore, come riportato dal Corriere della Sera, aveva chiesto 3 anni e 4 mesi di carcere “con tutte le attenuanti generiche perché credo ai loro nobili intenti. E’ stato compiuto un atto anche ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ilsulla morte di Davide Trentini.assolti: “Il fatto non sussiste”. Si procede con il. MASSA CARRARA – Ildi primo grado sulla morte di Davide Trentini si è concluso condi Minae Marcoperché “il fatto non sussiste“. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Massa a distanza di tre anni dal decesso del 53enne in una clinica svizera. Il primoper le morte di Davide Trentini Nella mattinata di lunedì 27 luglio 2020 il procuratore, come riportato dal Corriere della Sera, aveva chiesto 3 anni e 4 mesi di carcere “con tutte le attenuanti generiche perché credo ai loro nobili intenti. E’ stato compiuto un atto anche ...

