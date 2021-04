Perry Mason: Tatiana Maslaney ci sarà nella seconda stagione? (Di mercoledì 28 aprile 2021) Perry Mason, il revival della HBO del dramma legale vecchio di decenni, è stato presentato in anteprima la scorsa estate con il plauso della critica e un numero di spettatori solido come la roccia. Dove è ambientata la serie Perry Mason? La serie vede Matthew Rhys come l’icona della TV ed è ambientata negli anni ’30. La prima stagione ha riguardato il tempo di Perry come detective, ma sembra che la seconda stagione esplorerà la sua vita come avvocato, riportando lo spettacolo in linea con i suoi predecessori classici. Perchè HBO stà sostituendo la serie? Perché la HBO dovrebbe sostituire gli showrunner in una serie che ha avuto una prima stagione di successo? Non lo sappiamo, ma sta succedendo. Come The A.V. Club ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 28 aprile 2021), il revival della HBO del dramma legale vecchio di decenni, è stato presentato in anteprima la scorsa estate con il plauso della critica e un numero di spettatori solido come la roccia. Dove è ambientata la serie? La serie vede Matthew Rhys come l’icona della TV ed è ambientata negli anni ’30. La primaha riguardato il tempo dicome detective, ma sembra che laesplorerà la sua vita come avvocato, riportando lo spettacolo in linea con i suoi predecessori classici. Perchè HBO stà sostituendo la serie? Perché la HBO dovrebbe sostituire gli showrunner in una serie che ha avuto una primadi successo? Non lo sappiamo, ma sta succedendo. Come The A.V. Club ...

