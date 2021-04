Metro Exodus Enhanced Edition per PC ha una data di uscita (Di mercoledì 28 aprile 2021) Metro Exodus Enhanced Edition ha ufficialmente una data di uscita per PC, ma per le versioni PS5 e Xbox Series X/S non c'è ancora nessuna informazione: la versione aggiornata dello sparatutto open world di 4A Games del 2019, arriverà il 6 maggio su PC. L'Enhanced Edition sarà disponibile per tutti coloro che possiedono il gioco originale su Steam, Epic Games Store, Microsoft Store e GOG come aggiornamento gratuito. Questa è una nuova versione del gioco, non un aggiornamento dell'installazione esistente. Per questo motivo, la nuova versione ha i propri requisiti per PC, in cui tra le altre cose, viene richiesta una GPU con tecnologia ray tracing. Inoltre, mentre i salvataggi dei capitoli rimarranno intatti, i vostri progressi all'interno del livello ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 aprile 2021)ha ufficialmente unadiper PC, ma per le versioni PS5 e Xbox Series X/S non c'è ancora nessuna informazione: la versione aggiornata dello sparatutto open world di 4A Games del 2019, arriverà il 6 maggio su PC. L'sarà disponibile per tutti coloro che possiedono il gioco originale su Steam, Epic Games Store, Microsoft Store e GOG come aggiornamento gratuito. Questa è una nuova versione del gioco, non un aggiornamento dell'installazione esistente. Per questo motivo, la nuova versione ha i propri requisiti per PC, in cui tra le altre cose, viene richiesta una GPU con tecnologia ray tracing. Inoltre, mentre i salvataggi dei capitoli rimarranno intatti, i vostri progressi all'interno del livello ...

