L'I.C "Mancini" di Ariano Irpino, dona all'Asl di Avellino sanificatori e frigo partatili dotati di data logger (Di mercoledì 28 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – A seguito di una raccolta fondi promossa lo scorso anno da parte del personale scolastico dell'I.C. "P.S. Mancini" di Ariano Irpino , sono stati acquistati e donati all'Asl di Avellino n. 2 sanificatori e n. 2 frigo partatili dotati di data logger, per il trasporto dei vaccini. La consegna dei dispositivi avverrà domani, 29 aprile 2021, alle ore 9.30 presso l'I.C. "P.S. Mancini" di Ariano, alla presenza del Direttore Generale dell'Asl, Maria Morgante, e del Dirigente Scolastico, Tiziana Aragiusto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

