Huawei, addio Android, inizia una nuova era: Mate 40 sarà il primo smartphone con sistema operativo proprietario HarmonyOS (Di mercoledì 28 aprile 2021) Prima o poi sarebbe arrivato, era solo questione di tempo: Huawei Mate 40 Pro sarà il primo smartphone dell’azienda cinese ad essere venduto con solo ed esclusivamente il nuovo sistema operativo HarmonyOS 2.0. É pur vero che questo smartphone esiste già ma ci giungono documenti ufficiali che, con il codice prodotto NOH-AL00, ha ottenuto una nuova certificazione. Ciò vuol dire che sta per essere lanciato un modello identico esteticamente a quello base ma con alcune particolari modifiche. Anzi, la macro modifica sarebbe una, ovvero che al posto di Android privo della Google Apps sarà installato il nuovo sistema operativo Harmony OS 2.0. Nato per rendere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Prima o poi sarebbe arrivato, era solo questione di tempo:40 Proildell’azienda cinese ad essere venduto con solo ed esclusivamente il nuovo2.0. É pur vero che questoesiste già ma ci giungono documenti ufficiali che, con il codice prodotto NOH-AL00, ha ottenuto unacertificazione. Ciò vuol dire che sta per essere lanciato un modello identico esteticamente a quello base ma con alcune particolari modifiche. Anzi, la macro modifica sarebbe una, ovvero che al posto diprivo della Google Appsinstallato il nuovoHarmony OS 2.0. Nato per rendere ...

