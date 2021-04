Frecciatina per Elisa Isoardi, lo chef di E’ sempre mezzogiorno non nasconde la delusione (Di mercoledì 28 aprile 2021) Solita allegria nella cucina di E’ sempre mezzogiorno e in cucina Antonella Clerici accoglie Ivano Ricchebono, lo chef genovese che collabora da anni con la conduttrice. Ricchebono ha lavorato anche con Elisa Isoardi, anche durante gli ultimi due anni della Prova del cuoco. Lo chef genovese è sempre preso un po’ di mira perché considerato arrogante nel suo modo di fare in cucina ma è solo apparenza, altrimenti immaginiamo che non sarebbe così tanto apprezzato da Antonella Clerici e dagli altri. La conduttrice l’ha voluto anche tra i suoi chef di E’ sempre mezzogiorno, con lui ha la confidenza che ha con tutti i suoi storici collaboratori, scherza, si lamenta che la tratta male, che invece con le altre conduttrici lui è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 28 aprile 2021) Solita allegria nella cucina di E’e in cucina Antonella Clerici accoglie Ivano Ricchebono, logenovese che collabora da anni con la conduttrice. Ricchebono ha lavorato anche con, anche durante gli ultimi due anni della Prova del cuoco. Logenovese èpreso un po’ di mira perché considerato arrogante nel suo modo di fare in cucina ma è solo apparenza, altrimenti immaginiamo che non sarebbe così tanto apprezzato da Antonella Clerici e dagli altri. La conduttrice l’ha voluto anche tra i suoidi E’, con lui ha la confidenza che ha con tutti i suoi storici collaboratori, scherza, si lamenta che la tratta male, che invece con le altre conduttrici lui è ...

