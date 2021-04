Focolaio a Edolo dopo una festa tra bambini: 100 positivi e 500 in quarantena (Di mercoledì 28 aprile 2021) Brescia, 28 aprile - Cento persone positive, otto ricoverate in ospedale e 500 in quarantena. Sono i numeri del Focolaio che si è sviluppato a Edolo, paese della Vallecamonica nel Bresciano, ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 28 aprile 2021) Brescia, 28 aprile - Cento persone positive, otto ricoverate in ospedale e 500 in. Sono i numeri delche si è sviluppato a, paese della Vallecamonica nel Bresciano, ...

