F1 | prima prova di qualificazione sprint si terrà a Silverstone

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Ladel nuovo format didella Formula Uno sisul circuito diper il Gran Premio di Gran Bretagna, secondo quanto hanno annunciato gli organizzatori. All'inizio di questa settimana, la F1 ha annunciato che testerà il nuovo formato in tre Gran Premi nel 2021 e la gara diè laconfermata. "Il formato è progettato per aumentare l'azione in pista e coinvolgere i fan in un modo nuovo e innovativo", hanno affermato gli organizzatori. "Colpisce anche il giusto equilibrio nel premiare i piloti e le squadre in base al merito, dando anche agli altri la possibilità di farsi strada in campo sabato per aumentare le loro possibilità di gara domenica". Nei fine settimana ...

... negli studi, si respira un certo nervosismo tra i conduttori e ne è stata unaquanto ... La trasmissione della giornalista occupa gli slot die di seconda serata, come ormai consuetudine in ...Si materializzerà un cerchio di puntini che mi diràa che distanza siamo dall'oggetto da ... Abbiamo fatto unacon un AirTag nascosto in un cassetto all'interno di un armadio: il suono non è ...Roma, 28 apr. (Adnkronos) - La prima prova del nuovo format di qualificazione sprint della Formula Uno si terrà sul circuito di Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, secondo quanto hanno an ...Il 14enne di Verrès, campione italiano della categoria C nel 2020, gareggia quest'anno nella Minitrial B per il Motoclub Pollein con il suo minder Marco Colliard.