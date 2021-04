De Bruyne: “Ci sono altri 90 minuti da giocare. Il mio gol? Ho avuto fortuna” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il centrocampista del Manchester City, Kevin De Bruyne, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il PSG: “Dobbiamo fare il nostro lavoro e la nostra gara al ritorno. Oggi è stata una bella partita ma ci sono altri 90 minuti. Sappiamo che il PSG ha tanta qualità, ora dobbiamo pensare alla partita di sabato in Premier e poi a quella di ritorno”. Ci racconti il gol?“E’ stato un cross ma con la giusta traiettoria. Se l’avessero toccato sarebbe andato in porta, non l’hanno toccato ma era comunque pericoloso per il portiere. E’ chiaro che c’è stata un po’ di fortuna ma è andata bene così”. Foto: sito Man City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il centrocampista del Manchester City, Kevin De, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro il PSG: “Dobbiamo fare il nostro lavoro e la nostra gara al ritorno. Oggi è stata una bella partita ma ci90. Sappiamo che il PSG ha tanta qualità, ora dobbiamo pensare alla partita di sabato in Premier e poi a quella di ritorno”. Ci racconti il?“E’ stato un cross ma con la giusta traiettoria. Se l’avessero toccato sarebbe andato in porta, non l’hanno toccato ma era comunque pericoloso per il portiere. E’ chiaro che c’è stata un po’ dima è andata bene così”. Foto: sito Man City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

