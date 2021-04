Allarme ESRB | si rischia ondata fallimenti | uscita da crisi sia attentamente gestita

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – L’Europaun’disocietari se le misure di sostegno approntate durante laverranno rimosse troppo rapidamente, senza un piano che garantisca una transizione morbida verso la normalità. L’avvertimento arriva dall’European Systemic Risk Board, che ha pubblicato uno studio intitolato “Prevenzione e gestione di un ampio numero di insolvenze societarie”. Lo studio delsi propone di valutare il rischio di un aumento delle insolvenze nel prossimo anno o due, nonché le possibili implicazioni per la ripresa economica e la stabilità finanziaria. Partendo dalla considerazione che lada Covid-19 non è stata una“normale” e che il sistema finanziario, anziché accelerare le insolvenze come avrebbe fatto durante una ...