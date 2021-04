393 milioni di bambini non sanno leggere e scrivere (Di mercoledì 28 aprile 2021) Quello dell’alfabetizzazione è un problema che purtroppo è ancora molto presente nei Paesi sottosviluppati. Si parla di “crisi globale dell’apprendimento” e di “povertà di apprendimento”. Sulla base dei dati raccolti dalla piattaforma The Lost Potential Tracker, sarebbero più di 393 milioni i bambini che non sanno ne leggere ne scrivere. Biblioteca mobile e sorrisi: quando Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 28 aprile 2021) Quello dell’alfabetizzazione è un problema che purtroppo è ancora molto presente nei Paesi sottosviluppati. Si parla di “crisi globale dell’apprendimento” e di “povertà di apprendimento”. Sulla base dei dati raccolti dalla piattaforma The Lost Potential Tracker, sarebbero più di 393che nonnene. Biblioteca mobile e sorrisi: quando

Advertising

theory_cartoons : RT @SaveChildrenIT: Oggi viene lanciato #LostPotentialTracker, uno strumento di analisi interattivo progettato per misurare la portata dell… - IlTitolo_web : Il nuovo strumento di analisi ‘The Lost Potential Tracker’ illustra la portata della crisi dell'apprendimento globa… - GiusiCollura : RT @SaveChildrenIT: Oggi viene lanciato #LostPotentialTracker, uno strumento di analisi interattivo progettato per misurare la portata dell… - lauragrossi50 : RT @SaveChildrenIT: Oggi viene lanciato #LostPotentialTracker, uno strumento di analisi interattivo progettato per misurare la portata dell… - BellomiCarlotta : RT @SaveChildrenIT: Oggi viene lanciato #LostPotentialTracker, uno strumento di analisi interattivo progettato per misurare la portata dell… -