Via libera della Camera alla risoluzione sul Pnrr. Ma i partiti non toccano palla. Decide Draghi che però assicura: “Il Parlamento avrà un ruolo determinante” (Di martedì 27 aprile 2021) L’Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi in relazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) con 442 voti a favore, 19 contrari e 51 astenuti. I deputati di Fdi si sono astenuti, contro cui hanno votato i deputati di AC. “Le riforme saranno adottate con strumenti legislativi (disegni di legge, leggi delega e decreti legge) – ha garantito il premier nella sua replica alla Camera di questa mattina -, nei cui procedimenti di adozione il Parlamento avrà, com’è ovvio, un ruolo determinante nella discussione e nella determinazione del contenuto. Una fruttuosa collaborazione tra il potere legislativo e l’esecutivo è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 aprile 2021) L’Aulaha approvato ladi maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Marioin relazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza () con 442 voti a favore, 19 contrari e 51 astenuti. I deputati di Fdi si sono astenuti, contro cui hanno votato i deputati di AC. “Le riforme saranno adottate con strumenti legislativi (disegni di legge, leggi delega e decreti legge) – ha garantito il premier nella sua replicadi questa mattina -, nei cui procedimenti di adozione il, com’è ovvio, unnella discussione e nella determinazione del contenuto. Una fruttuosa collaborazione tra il potere legislativo e l’esecutivo è ...

Università, via libera a finanziamento 7,5 mln Univda

