Superlega: Radar Swg, 2/3 dei tifosi contrari, juventini unici sostenitori (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. - (Adnkronos) - Il no alla Superlega unisce le tifoserie italiane, con la sola eccezione di quella bianconera. E' il quadro che esce dal sondaggio promosso da Radar Swg nei giorni successivi al caos dopo la nascita della Superlega. La maggioranza è fortemente contraria, condizione che unisce tifoserie di ogni colore: il 67% degli interisti si oppone, il 60% dei milanisti anche, il 65% della media dei tifosi delle altre squadre si allinea. Solo il 4% è decisamente favorevole a un torneo d'élite, il 38% resta decisamente contrario. Gli juventini sono i più inclini all'idea con un 41% di favorevoli e un 37% di contrari.

