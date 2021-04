Sostenibilità, Pirelli: nuovo Building Cinturato ottiene rating “gold” in certificazione LEED (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Building Cinturato, il nuovo edificio, acquistato da Cattolica Assicurazioni nel 2020 tramite il Fondo Girolamo, che ospita i servizi per i dipendenti Pirelli, ha conseguito il rating ‘gold’ nella certificazione LEED, a riconoscimento degli elevati standard di sostenibilita` ambientale raggiunti nella sua progettazione e realizzazione. Cosi` chiamato in omaggio al pneumatico icona di Pirelli che negli anni Cinquanta inauguro` la tecnologia radiale, il Building Cinturato – spiega Pirelli in una nota – si inserisce nel progetto architettonico che ha trasformato la sede dell’Headquarters Pirelli a Milano in un vero e proprio campus immerso nel verde. Il ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Il, iledificio, acquistato da Cattolica Assicurazioni nel 2020 tramite il Fondo Girolamo, che ospita i servizi per i dipendenti, ha conseguito il’ nella, a riconoscimento degli elevati standard di sostenibilita` ambientale raggiunti nella sua progettazione e realizzazione. Cosi` chiamato in omaggio al pneumatico icona diche negli anni Cinquanta inauguro` la tecnologia radiale, il– spiegain una nota – si inserisce nel progetto architettonico che ha trasformato la sede dell’Headquartersa Milano in un vero e proprio campus immerso nel verde. Il ...

