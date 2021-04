Sophia Loren, apre a Firenze il primo ristorante dedicato all’attrice (Di martedì 27 aprile 2021) Sophia Loren è stata una delle attrici più amate nel mondo dello spettacolo. Amata e apprezzata da tutti è diventata un simbolo del cinema. Proprio per questo hanno deciso di aprire una catena di ristoranti dedicati solamente a lei. La prima sede del “Sophia Loren- Original italian food” aprirà a Firenze, più precisamente in piazza Repubblica e sarà seguita, successivamente, da Napoli e Milano fino ad arrivare all’estero con aperture a Dubai, Miami, Hong Kong e Shanghai. Una catena presieduta da Luciano Cimmino, noto imprenditore di successo che è già a capo del gruppo italiano chiamato Pianoforte Holding a cui fanno capo i brand Yamamay e Carpisa. Un’innovazione che renderà i fan dell’attrice ancora più felici. Sarà realizzato su una superficie di 1500 mq e avrà a disposizione 270 coperti e 2 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 aprile 2021)è stata una delle attrici più amate nel mondo dello spettacolo. Amata e apprezzata da tutti è diventata un simbolo del cinema. Proprio per questo hanno deciso di aprire una catena di ristoranti dedicati solamente a lei. La prima sede del “- Original italian food” aprirà a, più precisamente in piazza Repubblica e sarà seguita, successivamente, da Napoli e Milano fino ad arrivare all’estero con aperture a Dubai, Miami, Hong Kong e Shanghai. Una catena presieduta da Luciano Cimmino, noto imprenditore di successo che è già a capo del gruppo italiano chiamato Pianoforte Holding a cui fanno capo i brand Yamamay e Carpisa. Un’innovazione che renderà i fan dell’attrice ancora più felici. Sarà realizzato su una superficie di 1500 mq e avrà a disposizione 270 coperti e 2 ...

