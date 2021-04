“Non ti azzardare mai più”. Giulia Salemi, prima volta all’Isola e finisce subito ‘sbranata’ (Di martedì 27 aprile 2021) Finalmente nell’ultima puntata dell’isola dei Famosi è avvenuta l’ospitata che tutti noi aspettavamo, ossia la figlia di Fariba Tehrani, Giulia Salemi. Finalmente dopo le ultime settimane trascorse a dire la propria solo su Twitter e Instagram, la bella italo persiana ha potuto avere il suo confronto tanto desiderato. Giulia Salemi si è tolta il famoso sassolino dalla scarpa. L’influencer milanese ha detto finalmente la propria a Valentina Persia, che in più occasioni si è dimostrata aggressiva e priva di tatto nei confronti di sua madre Fariba. Le parole son volate, eccome: un confronto davvero succoso! (Continua dopo le foto) Le parole di Giulia Salemi su Valentina Persia e su qualche altro naufrago in generale: “Qui il rispetto è spesso mancato. La lista di chi ha attaccato mia ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Finalmente nell’ultima puntata dell’isola dei Famosi è avvenuta l’ospitata che tutti noi aspettavamo, ossia la figlia di Fariba Tehrani,. Finalmente dopo le ultime settimane trascorse a dire la propria solo su Twitter e Instagram, la bella italo persiana ha potuto avere il suo confronto tanto desiderato.si è tolta il famoso sassolino dalla scarpa. L’influencer milanese ha detto finalmente la propria a Valentina Persia, che in più occasioni si è dimostrata aggressiva e priva di tatto nei confronti di sua madre Fariba. Le parole son volate, eccome: un confronto davvero succoso! (Continua dopo le foto) Le parole disu Valentina Persia e su qualche altro naufrago in generale: “Qui il rispetto è spesso mancato. La lista di chi ha attaccato mia ...

Advertising

JUSTFVR3NDS : @hesitatekk ma non ti azzardare e lascia stare nick che me lo sfiguri - CalibanFake : @StormyTrixReal non ti azzardare a mangiarla - HEDANG3L : @1f1could_fly NON TI AZZARDARE - Claudia08301771 : RT @_m_martinaa: Tommaso non ti azzardare mai più a paragonarci ad altri fandom #tommasozorzi - Shi_N0_Gekai : Nahhh scherzavo :v Seriamente, mo dovrei rifarlo altre 2/3 volte per il platino? Ugh, la meccanica del world tende… -