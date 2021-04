Lutto per Gabriel Garko, è morto il padre (Di martedì 27 aprile 2021) E’ morto il padre di Gabriel Garko. L’annuncio è stato dato dallo stesso attore con un post sui social. MILANO – E’ morto il padre di Gabriel Garko. La scomparsa di uno dei punti di riferimento dell’attore è stato dato dallo stesso protagonista con un breve post sui social: “Ciao papà, fai buon viaggio“. Una frase accompagnata da alcune foto ingiallite del genitore. Papà Claudio era malato da tempo, ma l’attore non ha mai dato maggiori informazioni sulle condizioni di salute del genitore. La scomparsa è stata presa con un grande dolore da parte di Gabriel Garko. morto il padre di Gabriel Garko Papà Claudio è stato un vero punto di ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 aprile 2021) E’ildi. L’annuncio è stato dato dallo stesso attore con un post sui social. MILANO – E’ildi. La scomparsa di uno dei punti di riferimento dell’attore è stato dato dallo stesso protagonista con un breve post sui social: “Ciao papà, fai buon viaggio“. Una frase accompagnata da alcune foto ingiallite del genitore. Papà Claudio era malato da tempo, ma l’attore non ha mai dato maggiori informazioni sulle condizioni di salute del genitore. La scomparsa è stata presa con un grande dolore da parte diildiPapà Claudio è stato un vero punto di ...

