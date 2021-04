«LOL – Aftershow» | i comici si riuniscono e se ne vedono delle belle

Leggi su vanityfair

(Di martedì 27 aprile 2021) LOL – Chi ride è fuori, tre settimane dopo. Dopo migliaia di meme, articoli, parodie e follower lievitati su Instagram come il preparato per torte appena infornato, Amazon Prime Video annuncia il rinnovo del programma, basato sul format originale giapponese Documental, e decide di riunire i dieci concorrenti della prima in uno speciale disponibile su YouTube che, in circa 50 minuti, cerca di raccontare qualcosa di più su quello che si è visto e, soprattutto, su quello che il montaggio ha lasciato fuori, tipo Frank Matano che, nell’ultima ora, ha interagito con un ectoplasma. «Non capivamo cosa stessimo girando: quando lo fai, non hai la percezione di come verrà fuori. Di sicuro la musica nel montaggio ha fatto molto: vedere dei comici che si esibiscono per far ridere altri comici nel silenzio più assordante fa un certo effetto» spiega Fedez, il conduttore di LOL insieme a Mara Maionchi. https://www.youtube.com/watch?v=7WdUjpu5OdM