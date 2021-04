Le aziende e la comunicazione del futuro | tra giochi | robot e ricette

Leggi su wired

(Di martedì 27 aprile 2021) Una delle frasi più ricorrenti da quando stiamo affrontando la pandemia è: “nulla sarà più come prima“. Diciamo questo anche perché ci siamo resi conto, tra necessità di avere una connessione veloce e call su Zoom di quanto la tecnologia sia diventata fondamentale per il nostro lavoro. Per il mondo dellac’è un passaggio in più, la tecnologia sta lentamente plasmando le modalità di engagement, le potenzialità e i campi di applicazione delle relazioni pubbliche e le frontiere del marketing. E tutto parte da lontano. Di recente il Guardian ha rispolverato e riattualizzato un articolo di qualche mese fa in cui veniva approfondita la tematica della cosiddetta gamification, ossia la pratica (più o meno consapevole) per cui leimpostano il lavoro con una modalità simile a quella di un gioco, per rendere le prestazioni più efficienti in ...