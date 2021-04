Fabrizio Ravanelli su Cristiano Ronaldo: “Si assuma le responsabilità” (Di martedì 27 aprile 2021) Fabrizio Ravanelli e Cristiano Ronaldo. Un binomio strano messo sotto ai riflettori dopo alcune dichiarazioni, non tenerissime, dell’ex attaccante della Juventus. Penna Bianca, imbeccato da Sky, si è sbottonato sul momento attuale che vivono i bianconeri. Il momento in casa Juventus non è dei migliore. Mister Andrea Pirlo, infatti, rischia di non portare la Vecchia Signora al ballo della Champions League dopo aver festeggiato, da calciatore, diversi scudetti degli ultimi nove vinti in modo consecutivo dai bianconeri. Un primato negativo che, molto probabilmente, reciderebbe il cordone ombelicale che lo tiene attaccato alla panchina dei piemontesi. In questo periodo fortemente negativo, rientra anche Cristiano Ronaldo, apparso troppo spesso indolente, nervoso e poco produttivo in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 aprile 2021). Un binomio strano messo sotto ai riflettori dopo alcune dichiarazioni, non tenerissime, dell’ex attaccante della Juventus. Penna Bianca, imbeccato da Sky, si è sbottonato sul momento attuale che vivono i bianconeri. Il momento in casa Juventus non è dei migliore. Mister Andrea Pirlo, infatti, rischia di non portare la Vecchia Signora al ballo della Champions League dopo aver festeggiato, da calciatore, diversi scudetti degli ultimi nove vinti in modo consecutivo dai bianconeri. Un primato negativo che, molto probabilmente, reciderebbe il cordone ombelicale che lo tiene attaccato alla panchina dei piemontesi. In questo periodo fortemente negativo, rientra anche, apparso troppo spesso indolente, nervoso e poco produttivo in ...

