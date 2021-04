Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE B ACQUISITI I DIRITTI DEL TRIENNIO 2021/2024 Sky trasmetterà i 380 match, più playoff e playout… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Sky ha acquisito i diritti tv della Serie B per il triennio 2021-2024 ?? - zazoomblog : Diritti tv: la Serie B torna su Sky - #Diritti #Serie #torna - GiusCandela : RT @Primaonline: La Serie B torna su Sky, acquistati i diritti tv del campionato cadetto per le stagioni 2021/2024 - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Diritti tv: la serie B a Sky per il triennio 2021-2024 -

Ultime Notizie dalla rete : Diritti Serie

MILANO - LaB torna su Sky . La pay - tv di Comcast ha infatti acquisito idi trasmissione di tutte le partite del Campionato diBKT per le stagioni 2021/2024, con 380 match stagionali, oltre a play off e play out. "L'adesione è arrivata sia per il pacchetto ...LaB torna su Sky. Sky ha infatti acquisito, aderendo all'offerta al mercato non esclusiva pubblicata dalla LegaB, idi trasmissione di tutte le partite del Campionato diBKT per le stagioni 2021/2024 , con 380 match stagionali , oltre a play off e play out . Visibile su Sky Sport e NOW Su ...Sky – per il triennio 2021-2024 – torna a trasmettere le partite del campionato di Serie B, anche se i diritti non saranno esclusivi. Ci saranno 380 partite più i play-off e play-out. Lo ha annunciato ...La società di Comcast ha acquisito per il triennio 2021/2024 i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato di Serie B ...