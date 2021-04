Covid, 70 studenti contagiati dopo due feste di laurea a Firenze (Di martedì 27 aprile 2021) Due focolai di Covid (variante brasiliana) sono stati riscontrati in due gruppi di studenti universitari a Firenze. Secondo quanto riporta La Nazione, tutto è nato in seguito a due distinte feste di laurea, organizzate tra il 17 e il 18 aprile scorsi quando Firenze era da poco uscita dalla zona rossa, a cui hanno partecipato complessivamente 150 studenti. Secondo quanto spiegato dalla Asl Toscana Centro, al momento sono settanta gli studenti risultati positivi alla variante brasiliana del Covid. Cinquanta casi sono riferibili al focolaio verificatosi in uno studentato di viale Morgagni, venti a quello scoppiato in una residenza universitaria a Sesto Fiorentino. Si tratta di tutti casi asintomatici o paucisintomatici, nessuno ad ora è ... Leggi su tpi (Di martedì 27 aprile 2021) Due focolai di(variante brasiliana) sono stati riscontrati in due gruppi diuniversitari a. Secondo quanto riporta La Nazione, tutto è nato in seguito a due distintedi, organizzate tra il 17 e il 18 aprile scorsi quandoera da poco uscita dalla zona rossa, a cui hanno partecipato complessivamente 150. Secondo quanto spiegato dalla Asl Toscana Centro, al momento sono settanta glirisultati positivi alla variante brasiliana del. Cinquanta casi sono riferibili al focolaio verificatosi in uno studentato di viale Morgagni, venti a quello scoppiato in una residenza universitaria a Sesto Fiorentino. Si tratta di tutti casi asintomatici o paucisintomatici, nessuno ad ora è ...

Scuola in presenza: tutti i test covid per studenti e personale scolastico MilanoToday.it Covid, 70 studenti contagiati dopo due feste di laurea a Firenze Due focolai di Covid (variante brasiliana) sono stati riscontrati in due gruppi di studenti universitari a Firenze. Secondo quanto riporta La Nazione, tutto è nato in seguito a due distinte feste di ...

Due esperienze verso il futuro Guardando verso il futuro, nei prossimi anni ci sarà bisogno di lavorare per recuperare quegli elementi di dispersione che in questo periodo, soprattutto in alcune aree geografiche del paese, indubbia ...

