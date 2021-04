Beryl Cunningham | addio a un’icona degli anni 70

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 27 aprile 2021) Se siete appassionati di cinemaSettanta vi ricorderete di lei:, attrice e modella di origini giamaicane, è morta lo scorso 11 dicembre a 75. Chi era? Classe 1946, era nata a Montego Bay, in Giamaica appunto. Il suo Paese però le stava stretto, e lo lasciò presto per cercare avventure a Londra. Un servizio fotografico senza veli per la rivista Playmen fece la sua fortuna: fu notata da un produttore italiano, che le propose un ruolo per il film Le salamandre, diretto da Alberto Cavallone. Era il 1969: ma il suo vero pigmalione doveva ancora arrivare. Oggi riaprono i cinema: una riapertura da Oscar L’incontro con Piero Vivarelli Prima dell’incontro che le avrebbe cambiato la vita,...