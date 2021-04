Ultime Notizie Roma del 26-04-2021 ore 17:10 (Di lunedì 26 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione nel studio Giuliano Il Regno d’Italia è quasi tutta in zona gialla riaprono bar ristorante all’aperto mentre la questione del coprifuoco continua a dividere Ho tutta l’intenzione chi c’è Matteo Salvini rispondendo ad Enrico Letta dentro a questo governo per portare i nostri pensieri delle nostre battaglie c’è qualcuno che vorrebbe buttarti fuori ho visto il segretario del PD che farebbe a meno di Salvini così concludi Lidl ci rimane al governo coi 5 Stelle i carabinieri del NAS hanno condotto una campagna di verifica livello nazionale presso i supermercati per accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione anti-covid complessivamente sono stati ispezionati 981 esercizi da quelli di Maggiore afflusso rilevando irregolarità presso 173 di essi pari al 18% ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 aprile 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione nel studio Giuliano Il Regno d’Italia è quasi tutta in zona gialla riaprono bar ristorante all’aperto mentre la questione del coprifuoco continua a dividere Ho tutta l’intenzione chi c’è Matteo Salvini rispondendo ad Enrico Letta dentro a questo governo per portare i nostri pensieri delle nostre battaglie c’è qualcuno che vorrebbe buttarti fuori ho visto il segretario del PD che farebbe a meno di Salvini così concludi Lidl ci rimane al governo coi 5 Stelle i carabinieri del NAS hanno condotto una campagna di verifica livello nazionale presso i supermercati per accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione anti-covid complessivamente sono stati ispezionati 981 esercizi da quelli di Maggiore afflusso rilevando irregolarità presso 173 di essi pari al 18% ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid, in 24 ore 8.444 nuovi casi e 301 morti I nuovi casi di infezione da coronavirus nelle ultime 24 ore sono risultati in Italia 8.444 con 301 decessi e un tasso di positività salito al 5,8%. Il dato è stato diffuso dal Ministero della Salute. 26 aprile 2021

Sciami di cavallette invadono il cielo di Damasco Media siriani e i profili social di numerosi cittadini siriani hanno testimoniato, con video e fotografie, nelle ultime ore quella che appare come una vera e propria invasione di cavallette in alcuni ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Anteprima quarti di finale UEFA Futsal Champions League Mercoledì il Kairat affronterà il Benfica, mentre i campioni in carica del Barça se la vedranno col Dobovec; giovedì Inter-Ugra e Sporting-KPRF.

Non c'è il cartello con il numero massimo di client ammessi: i Nas sanzionano un supermercato Complessivamente, nelle quattro province del Fvg, sono state fatte sanzioni per violazioni amministrative per oltre 36 mila euro ...

