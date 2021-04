Salvini vede Albertini per convincerlo a candidarsi a sindaco: 'Spero che accetti' (Di lunedì 26 aprile 2021) 'Il centrodestra deve mettersi d'accordo. Quando si sono messi d'accordo, devo mettermi d'accordo con me stesso, se proprio lo voglio fare, e poi con la mia famiglia'. Così l'ex sindaco di Milano ... Leggi su milanotoday (Di lunedì 26 aprile 2021) 'Il centrodestra deve mettersi d'accordo. Quando si sono messi d'accordo, devo mettermi d'accordo con me stesso, se proprio lo voglio fare, e poi con la mia famiglia'. Così l'exdi Milano ...

Advertising

Pande_Monio : Ma per postare su twitter certe puttanate #salvini dove cazzo vive? Su marte? magari fosse! Non vede che la situazi… - worldernest : @Markus70 @lageloni Si in effetti nel 2019 Conte al governo con Salvini era manifestamente di destra, ma adesso dic… - TheWayfarer99 : Ma dove vede Salvini le minacce e gli insulti? ???? Tra l'altro non vedo che motivo avrebbero Conte e Letta di insult… - Daniele99252852 : Notizie Milano: Salvini Vede Albertini Per Convincerlo A Candidarsi A Sindaco 'Spero Che Accetti' L'incontro in u… - simonettapelle1 : RT @La7tv: #lariachetira Enrico #Mentana: 'Matteo #Salvini è come il Nanni Moretti che chiede 'Mi si vede di più se ci vado o non ci vado?'… -