Riaperture | presidente virologi | “Cautela e controlli | c’è troppa disinvoltura”

"Dovremmo essere tutti molto, ma molto attenti. Perché basta poco, una variante nuova che corre più veloce, per tornare a numeri temibili". Nel primo giorno di Riaperture e di Italia quasi interamente 'zona gialla', lancia un invito alla "Cautela" Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia (Siv-Isv). "Mi preoccupa l'eccessiva disinvoltura" documentata da alcune immagini sulla movida del weekend, confessa in un'intervista all'Adnkronos Salute l'esperto, ordinario di microbiologia e microbiologia clinica all'università di Brescia e direttore del Laboratorio di microbiologia dell'Asst Spedali Civili. "L'idea è che il virus stia andando incontro a un normale indebolimento stagionale, però non dobbiamo darlo per scontato – avverte – perché può emergere un qualsiasi ceppo virale che ...

